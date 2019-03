‘NPO moet deur wijd openzetten voor Twan Huys’

Van Westerloo krijgt bijval van Bert van der Veer. ,,Het zou mooi zijn als deze week bekend wordt dat hij terug gaat naar de NPO. Ik zou hem dat heel erg gunnen, want het is een bizarre rollercoaster waarin hij heeft gezeten de afgelopen maanden”, voegt de voormalige programmadirecteur van RTL aan toe. Beide oud-directeuren hebben zich hooglijk verbaasd dat RTL dit seizoen niet ingreep bij RTL Late Night . ,,Iedereen is het erover eens dat de casting niet erg goed was”, aldus Van der Veer. ,,Het wonderlijke is ze gewoon doorgegaan zijn op de ingeslagen weg. Ik had na de winterstop een radicale koerswijziging verwacht waarbij louter zou worden uitgegaan van de interesses van Twan en niet wat ze denken dat het volk wil. Dat is duidelijk niet gebeurd.”

Iets nieuws

Van Westerloo: ,,Ik weet nog wel dat we Service Salon maakten, het middagprogramma dag aanvankelijk ook niet lekker liep. Heb ik ook tegen de redactie gezegd: we hebben geld, licht, een studio, ga aan de slag. Bedenk iets nieuws. En dat had nu ook gekund. Barend en Van Dorp hebben dat bewezen. Ik weet nog goed dat Frits Barend de hele dag met ministers en staatssecretarissen zat te bellen om ze in de uitzending te krijgen. Ik weet niet of Twan dat zelf ook heeft gedaan, maar ik vind dat hij beter verdiend heeft. Zo’n goede journalist.”



De keuze van Twan Huys als opvolger van Humberto Tan kwam uit de koker van Erland Galjaard, destijds programmadirecteur van RTL. ,,Erland heeft in de publiciteit laten weten dat het niet het programma is geworden wat hij in zijn hoofd had. Die stelde dat hij meer een College Tour-achtig programma in gedachten had. Desondanks is het pijnlijke erfenis. Interessant is de vraag hoe het gelopen zou zijn als Erland gebleven was”, aldus Van der Veer die vermoedt dat het Huys en zijn team zelf zijn geweest om nog ‘één aflevering te maken’. ,,Dat zal de best bekeken uitzending ooit worden.”