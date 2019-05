NPO schrapt Smaakt naar meer, want kijkers zijn ‘te oud’

,,Dit is gewoon leeftijdsdiscriminatie. Het moet weg omdat er toevallig alleen ouderen naar kijken”, aldus een boze Jan Slagter. ,,Het is belachelijk. De NPO kan er overigens niets aan doen, want het staat in de wet.” Volgens de programmabaas een ‘verschrikkelijke wet’, die aangepast moet worden. Hij stapte al naar Thierry Aartsen in de hoop dat de VVD'er actie onderneemt. ,,Maar of dat gaat gebeuren...”