NPO-serie Anne+ krijgt speelfilm met internationale release op Netflix

Actrice Laura Goméz, die onder meer in The Orange is the New Black speelde, spreekt de kijkers toe in een filmpje op sociale media. Ze speelde in het tweede seizoen van Anne+ de rol van Cecilia Castillo en kondigt nu aan dat er een speelfilm aan komt. De film moet eind september in de bioscopen verschijnen. Het bioscoopvervolg wordt gemaakt door scenarist Maud Wiemeijer, regisseur Valerie Bisscheroux en hoofdrolspeler Hanna van Vliet, die ook de serie ontwikkelden.

Studente

De serie Anne+ vertelt het verhaal van studente Anne (Hanna van Vliet). In het eerste seizoen passeren al haar liefdes uit haar studententijd de revue. In het tweede seizoen wordt het verhaal opgepakt als Anne net afgestudeerd is. De reeks kreeg zowel binnen Nederland als in het buitenland lovende kritieken door onder andere de verfrissende stijl en queer-representatie. Zo werd Anne+ twee keer genomineerd voor een Prix Europa en geselecteerd door diverse internationale filmfestivals.



In de speelfilm is Anne van plan om met haar grote liefde Sara te emigreren naar Montréal. Maar vlak voordat ze weggaan, keurt haar uitgever het manuscript dat ze heeft ingediend voor haar eerste boek af: wat heeft Anne nou eigenlijk te vertellen? Noodgedwongen gaat Anne op zoek naar wat ze wil in het leven, want niet alleen haar hoofdpersonage lijkt te zijn afgedwaald.



De eerste twee seizoenen zijn te bekijken via NPO Start. Vanaf 4 maart is de serie ook in z’n geheel te zien op Netflix in Nederland en voor het eerst ook in België.