NPO-special Het Jaar 1969 blijkt regelrechte kijkcijferhit

In 1969 vond het iconische festival Woodstock plaats, zette Neil Armstrong voet op de maan, kwamen bekende films als Easy Rider en The Wild Bunch uit en kwam in Nederland de legendarische tv-serie 't Schaep met de 5 pooten voor het eerst op tv. Reden genoeg voor de publieke omroep om een special over dat jaar te maken.



Vanuit een bruine kroeg blikte Herman van der Zandt met onder anderen Lenny Kuhr (zij won toen het Songfestival), George Baker (brak door met Little Green Bag), Mini & Maxi (begon als duo) en Koos Postema (presenteerde de eerste uitzending van Een Groot Uur U) terug op die periode.



De kijker wist Het Jaar 1969 goed te vinden, blijkt uit de kijkcijfers. Liefst 1,1 miljoen kijkers schakelden in voor de special. Daarmee bezet het programma van Van der Zandt de derde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Alleen het achtuurjournaal (1,7 miljoen) en het ongenaakbare De Slimste Mens (1,4 miljoen) scoorden beter. Van der Zandt trok 's avonds laat samen met Dione de Graaff ook nog veel bekijks met de Avondetappe. Hoewel het een rustdag was in de Tour de France, keken nog 906.000 kijkers naar de talkshow.