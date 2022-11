‘NPO, sta de reclame-inkomsten van het WK af aan de slachtoffers in Qatar!’

Verder: aandacht voor de vele infantiele formats die er verschijnen bij de NPO. Is dat de publieke taak uitvoeren? Angela de Jong geeft Mart Hoogkamer en kornuiten er van langs, terwijl haar collega Mark den Blanken het juist voor de volkszanger opneemt.



De uitspraken van Martijn Krabbé over The Voice worden gewogen. Hoe erg is het als die talentenjacht niet meer terugkeert op tv? Renze Klamer wordt te licht bevonden. Even Tot Hier is terug en het panel is weer unaniem enthousiast.



Ook wordt er stilgestaan bij de ophef rondom het Sinterklaasjournaal. Conclusie: men moet niet zo zeiken, plat gezegd. Presentator Manuel Venderbos heeft nieuws over zijn tv-carrière in combinatie met HLF8, het programma dat hij volgens Johan Derksen gaat presenteren.