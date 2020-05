NPO stopt met coronaprogramma Frontberichten

De eerste aflevering van Frontberichten werd op 20 maart uitgezonden. In de serie namen Nederlanders in vitale beroepen de kijkers mee door middel van unieke vlogs. Van medewerkers in de zorg, huisartsen, apothekers en ambulancepersoneel tot schoonmakers, leraren en politieagenten; ze deelden allemaal hun verhaal en lieten zien hoe zij Nederland door de coronacrisis heen loodsen.



Het programma trok per uitzending gemiddeld een miljoen kijkers en werd lovend ontvangen door de pers. Al na anderhalve week gingen er op sociale media zelfs meerdere stemmen op om het te belonen met de grote tv-prijzen. ,,Ik lees her en der dat alle talkshows met hun deskundigen, artiesten en hotemetoten niet op kunnen tegen Frontberichten. Die complimenten zijn niet voor ons, maar voor de vloggers”, zei bedenker en regisseur Geertjan Lassche in een interview met deze site.



De slotuitzending wordt op 31 mei een speciale studio-uitzending van een half uur, direct na de laatste reguliere aflevering van 22.00 uur. Astrid Joosten neemt de finale voor haar rekening en ontvangt verschillende vloggers die terugblikken op de afgelopen periode. ‘Aan de hand van indrukwekkende en ontroerende fragmenten uit hun vlogs blikt ze met de hoofdpersonen terug op hun verhalen, werkzaamheden en ervaringen tijdens de coronacrisis’, laat de NPO in een verklaring weten.