NPO-tv-baas Frans Klein: Het zijn jouw woorden dat ik overwoog naar RTL te gaan

interviewTelevisiedirecteur Frans Klein van de NPO zorgde de afgelopen weken voor veel onrust en bezorgdheid in Hilversum. Iedereen in medialand was ervan overtuigd dat hij zou overstappen naar RTL en dat in turbulente tijden van bezuinigingen en drastische hervormingen. ,,Als je me vraagt in de toekomst geen verkeerde grappen meer te maken, moet ik je teleurstellen.’’

De tv-baas, verantwoordelijk voor de programmering van de netten NPO 1, 2 en 3, voelde zich gisteren eind van de middag genoodzaakt een eind te maken aan een wilde geruchtenstroom. ‘Frans Klein is en blijft bij de NPO.’ Maar volgens ingewijden voerde hij wel degelijk meerdere gesprekken met RTL, iets dat hij maar wat graag zelf aan collega’s vertelde. De transfer lijkt op het laatste moment te zijn afgeketst. Deze website sprak Klein na afloop van een lezing over de waarden van de NPO in het Haagse Mauritshuis.

Wat heeft je ertoe bewogen toch niet naar RTL over te stappen om daar programmabaas Erland Galjaard op te volgen?

,,Nou, ik heb gisteren antwoord gegeven dat ik bij de NPO ben en bij de NPO blijf. Het zijn jouw woorden dat ik overwoog naar RTL te gaan.’’

Ontken je dan dat er serieuze gesprekken zijn geweest?

,,Ik ontken helemaal niks, ik zeg alleen dat ik over mijn eigen persoonlijke situatie geen mededelingen doe. Ik ben namelijk een vrij mens, ik mag praten met wie wil. Ik vind alleen niet dat ik dat per se ook aan jou moet vertellen.’’

Maar wel aan tal van hooggeplaatste mensen en medewerkers in Hilversum? De onrust werd met de dag groter en dat werd je niet in dank afgenomen. Heb je dit wel handig aangepakt?

,,Ik hoor je dat zeggen, maar tal van anonieme bronnen’? Dat is wel opmerkelijk, vind je niet? Dat er dan niet één met naam en toenaam iets wil zeggen, niet eens ronduit voor je eigen waarheid durven uit te komen.’’

Maar heb je er wel of niet mee gekoketteerd?

,,Je maakt soms wel eens een verkeerde grap, maar ik zal je eerlijk vertellen: dat zit in je karakter gebakken. Dus als je me vraagt in de toekomst geen verkeerde grappen meer te maken, moet ik je teleurstellen. Ik was twee weken op vakantie, heerlijk weinig onrust.’’

Kan je in algemene zin zeggen: de programmadirecteur van de NPO moet gezien alle tumult in tv-land nu sowieso op zijn post blijven zitten?

,,Laten we het gewoon heel precies tegen elkaar zeggen. Er speelt genoeg, waaronder komende bezuinigingen. Je ziet ook dat iedereen bezig is met een transitie, ook met de verschuiving van lineair (traditioneel tv kijken, red.) naar video on demand. Natuurlijk is het dan goed dat mensen met relevante ervaring hun stinkende best blijven doen voor de publieke omroep. En als je me daar persoonlijk op aanspreekt, dan wil ik graag zeggen dat ik deze klus graag afmaak. Zonder anonieme berichten, zonder de opgewondenheid van mensen. Ik werk er ruim 30 jaar dus ik hoef mezelf helemaal niet te verantwoorden voor mijn liefde voor de publieke omroep.’’

Wat is nu prioriteit nummer 1 voor jou als tv-directeur?

,,Het AD van me afschudden, haha. Ik zei al: het maken van verkeerde grappen leer ik nooit meer af. Nu jullie ermee stoppen: we willen graag een oliebollentest en een haringtest op NPO 1 gaan ontwikkelen. Sterker, daar heb ik echt een plan voor. Verder, het Concept Jaarplan NPO is bekend. Daarin lees je welke vernieuwingen en transities we willen.’’

De mogelijke overstap naar RTL zou niet in de laatste plaats een zeer spraakmakende transfer zijn, omdat de top van de NPO net de – niet geheel onomstreden - plannen voor 2019 op papier had staan. De EO is bijvoorbeeld verbolgen over het idee minder met religie te doen en EenVandaag met het voorstel de actualiteitenrubriek naar NPO 2 te verhuizen. In het ontstane gat zou een dagelijkse soapserie moeten komen.

Is een dagelijkse soap op de plek van EenVandaag even waardevol als het hebben van een journalistiek programma op die plek?

,,Zoals je weet is het een concept, we moeten er zelf nog met de omroepen over praten. Mensen die je er nu over aan het woord laat, spreken voor hun beurt. Dit zijn scenario-ontwikkelingen.’’

Goede vriend Paul de Leeuw vertrekt wél naar RTL. Hoezeer baal je van zijn overstap?