NTR schrikt van ‘kijkersbedrog’ bij Jouw Stad Ons Dorp en neemt maatregelen

Omroep NTR vraagt de producent van tv-programma Jouw stad, ons dorp om opheldering naar aanleiding van de tv-column van Angela de Jong. Zij ontdekte na een tip dat de koppels die in het programma van woning ruilen, lang niet allemaal daadwerkelijk overnachten in hun tijdelijke onderkomens.

In Jouw stad, ons dorp ruilt een gezin uit een grote stad tijdelijk van huis met een gezin uit een dorp. Beide gezinnen worden vervolgens met de camera gevolgd, waarbij ze tijdelijk in het leven van de ander stappen. Overnachten in het huis hoort daarbij, maar gebeurt niet altijd, erkent de NTR, dat het programma uitzendt.

Zo ruilden in de laatste aflevering twee studenten uit Groningen van huis met tv-presentatrice Sophia de Boer en haar man, maar dompelden zij zich niet volledig onder in elkaars bestaan. De studenten bivakkeerden op een camping in Ermelo, terwijl De Boer en haar man het na één nacht in het studentenhuis voor gezien hielden en de volgende twee weer thuis doorbrachten.

Quote De NTR hecht aan zorgvuldig­heid en betrouw­baar­heid. Die zijn hier in het geding en dat vinden we kwalijk Reactie NTR

Angela spreekt in haar dagelijkse column van een kwalijk staaltje kijkersbedrog. ,,Dat bij een omroep als de NTR, dat ook een programma als Nieuwsuur maakt. Bij zo’n omroep zou je verwachten dat ze eerlijkheid en transparantie met hoofdletters in de statuten hebben gebeiteld.’’

De NTR werd verrast en zocht het uit. Schriftelijk laat de omroep weten dat vier van de twaalf koppels niet zijn blijven slapen in het huis, maar in een accommodatie in de buurt. ,,Wij zijn hiervan geschrokken. De NTR hecht aan zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Die zijn hier in het geding en dat vinden we kwalijk. Als uitzendende omroep zijn wij hiervoor verantwoordelijk, daarom zullen wij intern bespreken hoe het mogelijk is dat dit heeft kunnen gebeuren en hebben wij de producent om opheldering gevraagd. Het spreekt voor zich dat wij er alles aan zullen doen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.’’

Producent Tuvalu kon nog niet reageren en wil de zaak eerst precies uitzoeken.

Kijk hier naar Angela de Jong die de televisie week doorneemt: