NTR verwijdert aflevering van kinderserie met Thijs Römer

Met video 15-jarige Emma gaat viraal met vertolking van Voilà: ‘Zo extreem had ik niet verwacht’

De 15-jarige Emma Kok, die in 2021 The Voice Kids won, gaat viraal met haar gastoptreden bij André Rieu. In vijf dagen tijd zijn de beelden al ruim 2,6 miljoen keer bekeken op YouTube en inmiddels is de video ook trending op het platform. ,,Ik hoopte natuurlijk dat het views zou krijgen, maar dat het zo extreem zou zijn had ik niet verwacht”, vertelt Emma aan deze site. Ze gaat nu zelfs met Rieu op wereldtournee.