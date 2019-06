Nú al drama in Temptation Island VIPS: ‘Zij is de enige waar ik bang voor ben’

Het romantische avondje waar de koppels zo op hoopten zat er dus niet meer in. Maar toen ze - apart van elkaar - eenmaal entree maakten in de Thaise villa’s, was die teleurstelling al snel vergeten. Al viel een ding wel meteen op: de verleid(st)ers waren in geen velden of wegen te bekennen. Dat was vooral een anticlimax voor de bezette heren, want zij konden eigenlijk niet meer wachten om het avontuur te starten.



De volgende morgen was het wel raak. Yolanthe en Kaj waren nieuwsgierig naar de nachtrust van de deelnemers, maar kwamen al snel met de echte reden van hun aanwezigheid op de proppen. ,,Hier zijn de verleiders”, sprak Yolanthe de vrouwen in Villa Spice toe. Kaj deed hetzelfde in Ban Suriya, de mannenvilla. En toen de singles eenmaal oog in oog stonden met de bezette vrouwen en mannen, werd een ding duidelijk. ,,Het zijn echt véél verleiders dit jaar. Het is gewoon een heel leger.”



De vrijgezellen werden een voor een voorgesteld, waarna de koppels hun favoriete single moesten uitkiezen. Ook moesten ze de verleid(st)er aanwijzen waarvoor hun partner waarschijnlijk vrees zou hebben. De schrik was dan ook groot toen Fabrizio de blonde Lie in zijn vizier kreeg. ,,Ik heb iets korts met Lie gehad, laten we het zo zeggen. We zijn een keer sushi gaan eten en geëindigd in bed.”