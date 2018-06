Nu al in ban van CATS: twintigduizend tickets verkocht

Nederland lijkt nu al in de ban van CATS, de musicalklassieker van Andrew Lloyd Webber die eind van dit jaar te zien is. Voor de Londense West End productie die op 20 december in het RAI Theater Amsterdam in de première gaat, zijn al meer dan 20.000 tickets verkocht.

De Britse CATS is voor het eerste in Nederland te zien van 20 december 2018 t/m 13 januari 2019 in de RAI en in het Luxor Theater in Rotterdam van 15 t/m 27 januari 2019. In totaal worden er 48 shows gegeven. Verlenging is niet mogelijk.

,,Het was heel bijzonder om te zien dat zelfs bij de tropische temperaturen van de afgelopen weken, mensen de moeite namen om in groten getale te boeken voor een show in de Kerstvakantie”, stelt producent Frank van Paridon weten. ,,Kennelijk leven de katten enorm bij het Nederlandse publiek. Het lijkt wel of iedereen de Engelstalige show wil zien die voor de allereerste keer in ons land zal worden opgevoerd.”