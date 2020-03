Nummers songfestival 'ongeldig', deelnemers moeten nieuwe liedjes insturen

Het Eurovisie Songfestival wil dit jaar een alternatieve programmering organiseren zonder wedstrijdelement nu de komende editie in Rotterdam Ahoy is afgeblazen vanwege het coronavirus. De intentie is om de liedjes en de artiesten die in mei mee zouden doen, te eren. Dat houdt in dat de landen voor de editie in 2021 nieuwe nummers moeten inzenden. Dat is conform de reglementen, die voorschrijven dat deelnemende liedjes pas na 1 september in het voorgaande jaar mogen zijn uitgebracht.



,,De EBU weet heel goed hoe erg het Eurovisie Songfestival dit jaar gemist zal worden”, stelt de organisatie vast. Die vindt het nu meer dan ooit nodig om diversiteit door middel van muziek te vieren. ,,Als zodanig verkennen de EBU en haar leden momenteel een alternatieve programmering, zonder wedstrijd, om het publiek in heel Europa te verenigen en te vermaken in deze uitdagende tijden.”



De organisatie heeft besloten dat de ingezonden nummers voor dit jaar niet in aanmerking komen voor deelname aan het festival in 2021. Landen zijn vrij om te beslissen of ze volgend jaar dezelfde artiest of een nieuwe naar het festival sturen. AvroTros heeft al laten weten dat Jeangu Macrooy volgend jaar Nederland alsnog zal vertegenwoordigen.