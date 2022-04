Oekraïense oud-winnares Jamala tot eigen verbazing niet gevraagd op te treden bij songfestival

met video Ministers scherp op kaarsenaf­fai­re-Derksen: ontluiste­rend en kwetsend

Binnen het kabinet wordt scherp gereageerd op de affaire met Johan Derksen, die onder vuur ligt vanwege zijn bekentenis over zijn gedrag jaren geleden met een dronken en bewusteloze vrouw, en de manier waarop daarop in de talkshow is gereageerd. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, die ook over emancipatie gaat, vindt het ‘ontluisterend wat er gebeurde en heel kwetsend, ook de rol van de omstanders die het gewoon weglachten’.

29 april