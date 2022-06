Oekraïne houdt songfestivalsteden geheim vanwege veiligheid

Zaterdag werd duidelijk dat Oekraïne officieel is begonnen met de voorbereidingen op het volgende songfestival met de vorming van een comité. De Oekraïners zijn, ondanks de oorlog met Rusland, al sinds de overwinning vorige maand van de groep Kalush Orchestra serieus over het organiseren van een songfestival in eigen land. Begin deze maand zei minister van Cultuur Oleksandr Tkatsjenko dat er ‘geen enkele twijfel’ is dat het evenement volgend jaar in Oekraïne plaats moet hebben.



Het organisatiecomité werkt momenteel samen met de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken aan de voorbereidingen. Volgens Timosjenko is veiligheid ‘het belangrijkste probleem’ voor de organisatie. Hij bedankte de Europese partners voor hun steun. ,,Momenteel verdedigen we niet alleen ons land, maar de hele beschaafde en democratische wereld. Bedankt aan de strijdkrachten voor de mogelijkheid plannen te maken voor de toekomst.”