OG3NE nog hoger in lijst bookmakers

De bookmakers lijken er zeker van te zijn dat Lisa, Amy en Shelley de finale gaan halen. In de tussenstand voor de tweede halve finale staat OG3NE op de vijfde plek. Dat is meer dan genoeg voor een finaleplaats. De eerste tien landen gaan door naar de eindstrijd van zaterdag.

Sinds de zussen in Kiev zijn, maakt OG3NE goede sier bij de internationale pers en de wedkantoren. In de afgelopen maanden werd Lights and Shadows maar net een plek in de top twintig toegedicht maar na de eerste repetities gaat het nummer in vliegende vaart richting de favorieten.