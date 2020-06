OG3NE zet punt achter thuisconcerten

Update Little Britain verwijderd van streaming­dien­sten om blackface

9 juni Grote streamingdiensten in het Verenigd Koninkrijk hebben sketchserie Little Britain verwijderd van hun platforms omdat er blackface in voorkomt. Op Netflix, BBC iPlayer en BritBox is de serie, die van 2003 tot 2007 werd uitgezonden op televisie, niet langer te zien. Dat melden Britse media vandaag.