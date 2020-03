OG3NE-zusjes herdenken moeder op haar verjaardag: ‘Ik mis je verschrikkelijk’

John Cleese ruziet met Amerikanen over gestegen wapenver­koop door corona

28 maart John Cleese heeft zich op Twitter de woede van een groot aantal Amerikanen op de hals gehaald. De Britse komiek grapte over het nieuws dat in de VS door sommigen vanwege de coronacrisis ook vuurwapens worden gehamsterd en dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.