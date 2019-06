Olcay en Ruud de Wild alweer uit elkaar: Ik heb tijd nodig na overlijden ex James Harris

Björn van Abba droomt van Mamma Mia deel 3

10:31 Muzikant Björn Ulvaeus denkt serieus na over een derde deel in de reeks Mamma Mia!-films. Dat heeft hij gezegd in een interview met de Britse zender Magic Radio. Ook meldde Ulvaeus in het gesprek dat de band klaar is met het opnemen van een aantal nieuwe nummers, al zei hij niet wanneer deze worden uitgebracht.