Olcay Gulsen en Ruud de Wild uit elkaar: ‘Besloten elkaar los te laten in liefde’

‘De afgelopen maanden zijn wij niet meer een stel zoals je ons misschien kent’, schrijven ze in een gezamenlijk bericht. ‘We hebben gemerkt dat we ieder voor zich dingen in het leven willen uitzoeken. We houden nog steeds veel van elkaar. We hebben besloten elkaar los te laten in liefde. Er is niet iemand anders, geen gedoe en geen ruzie. We hebben na een tijd van overprikkeling tijd nodig voor onszelf.’

Gulsen en De Wild waren sinds 2019 een setje. Korte tijd gingen ze uit elkaar na het overlijden van Olcay's ex James Harris. De presentatrice had ‘tijd nodig om dingen op een rijtje te zetten’. Enkele maanden later kwamen ze weer elkaar. Olcay was ook een grote steun voor Ruud toen hij werd behandeld wegens darmkanker, die diagnose werd in 2021 bij hem gediagnosticeerd.



Samen waren ze ook te zien in een docusoap voor omroep Powned. Geen groot succes en Olcay en Ruud waren zelf ook niet tevreden over het eindresultaat, dat op NPO 1 te zien was. Het koppel reisde begin dit jaar samen naar Turkije, toen dat land was getroffen door zware aardbevingen.