‘Oldtimer’ Tom Cruise vertikt om rol als actieheld over te dragen aan volgende generatie

De toekomst komt eraan. En jij maakt er geen deel van uit." Acteur Tom Cruise wordt volgende maand zestig, de ervaren gevechtspiloot die hij in Top Gun Maverick speelt krijgt te horen dat de defensietop liever geld steekt in onbemande vliegtuigen. Drones maken mannen als hij overbodig. Hij is niet alleen oud, het is erger: hij is verouderd.