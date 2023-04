Olga Commandeur stopt met Nederland in Beweging: ‘Nóg meer genieten van het leven’

Olga Commandeur (64) stopt met Nederland in Beweging . De presentatrice verzorgde in 23 jaar zo’n 4500 uitzendingen van het programma dat sinds 2008 bij Omroep MAX wordt uitgezonden. ,,Ik stop op het hoogtepunt”, zegt ze. ,,Mede door corona is het programma populairder dan ooit en echt niet alleen onder ouderen.”

Vrijdag 26 mei is de laatste reguliere uitzending met Olga Commandeur, die terugkijkt op een periode waarin ze ‘met passie en plezier’ het programma heeft gedaan. ,,Dat straalde ik hopelijk ook uit. Maar ik word bijna 65, ben nu nog kerngezond en wil samen met mijn man nóg meer genieten van het leven: reizen, wandelen, golfen, de kinderen en kleinkinderen”, aldus de presentatrice die momenteel met haar man Frank op tv te zien is in Race Across The World. In dat avonturenprogramma reizen zij van Mexico-Stad naar Ushuaia zonder pinpas, zonder telefoon en zonder vliegtuig.

In het nieuwste nummer van MAX Magazine, dat vandaag uitkomt, vertelt oud-atlete Olga Commandeur dat ze in 23 jaar Nederland in Beweging ‘steeds meer fysieke probleempjes kreeg’. ,,Het afgelopen opnamejaar werd ik in de aanloop naar de opnames steeds nerveuzer. We nemen in drie weekenden achter elkaar voor een heel jaar uitzendingen op. Dus dan moet je superfit zijn zonder blessures. De druk werd zó hoog, dat ik dacht: misschien wordt het nu wel tijd om het iemand anders te laten doen.”

‘Natuurlijk ging ik nadenken over de dood’

Een paar jaar terug werd Commandeur geconfronteerd met een voorstadium van borstkanker. Er volgde een borstamputatie. ,,Als de dood dan zo dichtbij komt, ga je toch anders in het leven staan. Ik heb inmiddels vijf operaties gehad. Dat heeft allemaal meegespeeld in mijn besluit. Ik wist dat ik nog een paar keer geopereerd moest worden voor een hersteloperatie. En ja, natuurlijk ging ik nadenken over de dood, maar ik ben daar nooit bang voor geweest. Het zal mij dan ook tegenvallen als ik niet in de negentig word.”

Volledig scherm Olga Commandeur in actie bij Nederland in Beweging. © Omroep MAX ,,Na de amputatie ging het niet meer over mijn borst, maar ging het over mijzelf. Bij de eerste aanblik van mijn verminkte rechterkant in de spiegel dacht ik: wauw, dat ben ik zelf. Toen liet ik wel even een traantje. Maar ik kon gelijk weer door, zo van: dat gaat straks weer mooi worden. Dat zijn van die momenten dat het leven een leerschool is. Ik koos in de rush voor een prothese en vanaf het moment dat dat ballonnetje erin zat, realiseerde ik mij plots: ik heb nu wel een prothese, maar dat wil ik helemaal niet. Bij toeval kon ik gelukkig meedoen met een onderzoek naar lichaamseigen vettransplantatie om de borst te reconstrueren. In dat traject zit ik nu.”

Van de bank af

Na de laatste uitzending op 26 mei volgen nog herhalingen, waarna maandag 4 september het nieuwe seizoen van Nederland in Beweging van start gaat. Omroep MAX gaat op zoek naar een opvolger voor Commandeur, die zich wel blijft inzetten met activiteiten in het land bij zorginstellingen, bedrijven en verenigingen. Tevens blijft ze ambassadeur van het Ouderenfonds om mensen te stimuleren in beweging te komen en te blijven. Duco Bauwens, met wie ze samen presenteert, blijft bij Nederland in Beweging.

Directeur Jan Slagter van Omroep MAX heeft begrip voor de beslissing van Commandeur en prijst haar werk: ,,Een aantal dagen per seizoen zijn er opnames van Nederland in Beweging. Maar ik weet van Olga dat zij er het hele jaar mee bezig was. Oefeningen bedenken, zorgen dat ze zelf fit bleef. We willen Olga daar hartelijk voor bedanken. Dankzij haar komen veel mensen van de bank af om oefeningen te doen.”

