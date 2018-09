Olivia Newton-John vecht weer tegen kanker

Actieheld Jean-Clau­de Van Damme geëerd op filmfesti­val Oostende

7:48 In Oostende is de van oorsprong Belgische actieheld Jean-Claude Van Damme (57) zondagavond geëerd. The Muscles from Brussels kreeg er zijn eigen ster op de Walk of Fame. Die onthulde de acteur in het gezelschap van zijn vrouw en ouders.