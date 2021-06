Olivia Rodrigo geeft Katy Perry en Janet Jackson het nakijken met hitnoteringen in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 12 juni. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 4 zittenblijvers, 15 zakkers en 17 stijgers.

32 (--) HEF JE GLAS- Marco Borsato & Rolf Sanchez & John Ewbank

Juni is steevast de ‘Foute Maand’ op Qmusic. En bij die maand hoort ook het ‘Foute Anthem’. Eerder al waren Zij Weet Het van Tino Martin en Banana van Conkarah en Shaggy de anthems die we in de Top 40 mochten verwelkomen. De verliezend finalist, Iko Iko van Justin Wellington en Small Jam, komt deze week binnen op nummer 35. Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Ewbank zijn de drijvende – of beter drinkende – krachten achter het Foute Anthem van 2021 - Hef Je Glas is nieuw op nummer 32.

31 (--) BY YOUR SIDE- Calvin Harris feat. Tom Grennan

Precies twee haar geleden verdween Calvin Harris uit de Top 40. Giant, zijn samenwerking met Rag’N’Bone Man, was zijn 21e Top 40-hit en die hield het tot 8 juni 2019 vol in de lijst. In de rij van hits van Harris zien we slechts 3 keer een echte solo-hit. In alle andere gevallen werkt hij samen met één of meerdere artiesten. Zo staan de namen van Katy Perry, Sam Smith, Rihanna en Dua Lipa al naast die van de nu 37-jarige dj en producer. Deze week komt daar ook de naam van Tom Grennan bij. Met Little Bit Of Love staat hij deze week op nummer 3 en - met Calvin Harris op By Your Side – is hij ook de hoogste nieuwe op nummer 31.

4 ( 2) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

Blijven Slapen staat al 15 weken in de Top 40. Wel moeten Snelle en Maan na 13 weken de top 3 verlaten nu ze twee plekken zakken naar nummer 4. Iedere week krijgen hits in de lijst punten… 40 voor de nummer 1 en zo aflopend naar 1 punt voor de nummer 40. Blijven Slapen komt deze week op 585 punten en dat maakt het voor Snelle ook meteen zijn grootste Top 40-hit. Dat was – tot deze week – Reünie waarmee hij anderhalf jaar geleden tot 584 punten wist te komen. Voor Maan blijft haar grootste hit voorlopig Hij Is Van Mij waarmee ze 736 punten wist te pakken.

1 ( 1) GOOD 4 U- Olivia Rodrigo

Voor de vierde week staat Tom Grennan met Little Bit Of Love op nummer 3. Daarboven zien we Afraid Of The Dark twee plekken klimmen. Dat is ook meteen de eerste top 3-notering voor Chef’Special. Olivia Rodrigo staat ook deze week op de eerste plaats met Good 4 U. De 18-jarige zangeres heeft de Top 40 met zowel Drivers License als met Good 4 U totaal 7 weken mogen aanvoeren. Met dat aantal overtreft ze nu al landgenoten Katy Perry en Janet Jackson.

Of Good 4 U een derde week op 1 krijgt hoor je komende vrijdag vanaf 14.00 uur in een nieuwe Top 40

