Olivia Rodrigo met Good 4 U stevig aan kop in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 19 juni. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 14 stijgers en 14 zakkers.

38 (--) HYPERVENTILATIE- Antoon

Soms ontstaan nummers op de meest vreemde momenten. Antoon schreef Hyperventilatie toen hij gezellig samen zat met wat vrienden. De track kreeg vorig jaar een plek op zijn debuutalbum De Nacht Is Van Ons. Dankzij TikTok is het nummer de afgelopen tijd enorm populair geworden en dat zorgt er deze week voor dat Antoon zijn debuut in de Top 40 maakt. Het is ook nog eens een bijzonder debuut want Hyperventilatie is de 2000e Nederlandstalige Top 40-hit – nieuw op nummer 38.

32 (40) DE LEEUWENDANS- Donnie & Frans Duijts

Vorige week zakte Frans Duits in de elfde week naar nummer 40. Met de start van het EK Voetbal weten Donnie en Frans Duijts nu succes te scoren met De Leeuwendans. En dat levert in de Top 40 ook meteen de rentree van ‘de Oranje-hit’ op. Negen jaar geleden stonden de laatste Oranje-hits in de Top 40 via Ben Jij Ook Voor Nederland van Wolter Kroes, Yes-R en Ernst-Daniël Smid en Samen van René Froger. De Leeuwendans klimt acht plaatsen en komt deze week op nummer 32.

3 (13) WE ARE THE PEOPLE- Martin Garrix feat. Bono & The Edge

Als je deze dagen veel voetbal kijkt dan kun je het melodietje uit We Are The People inmiddels wel dromen. Bij ieder voetbaltoernooi komt er wel zo’n thema om de hoek. De meest succesvolle ooit was tijdens het EK van 2008 te horen– Can You Hear Me van Enrique Iglesias. Martin Garrix maakte het thema voor dit EK samen met Bono en The Edge. Deze week klimt de track tien plekken naar nummer 3. Dankzij We Are The People scoort de Nederlandse dj en producer voor het eerst sinds 2017 weer een top 3-hit. Na Animals, In The Name Of Love en Scared To Be Lonely is het inmiddels zijn vierde.

1 ( 1) GOOD 4 U- Olivia Rodrigo

Met Afraid Of The Dark staat Chef’Special voor de tweede week op nummer 2 en dat betekent dat Olivia Rodrigo voor de derde week de eerste plek bezet met Good 4 U. Alleen al in Europa heeft ze nu met haar huidige hit al 13 nummer 1-hits te pakken en dat zijn er nog maar twee minder dan het aantal dat ze met Drivers License wist te scoren.

Deze hele week hoor je op Qmusic de Foute 1500. De nieuwe Top 40 hoor je aanstaande zaterdag vanaf 15.00 uur.

