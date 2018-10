Ollolai-deelnemer Diederik in elkaar geslagen in rivaliserend dorpje

Feestact Snollebol­le­kes krijgt show in Gelredome

19:40 Snollebollekes krijgt een eigen show in het Gelredome. Op 30 maart staat de feestact, waarvan cabaretier Rob Kemps het gezicht is, in het Arnhemse stadion gepland. Daarmee treedt de groep in de voetsporen van wereldartiesten als Prince, Justin Bieber en The Rolling Stones, die allen al eens in het Gelredome speelden.