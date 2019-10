OM: ex-soapie Robin Martens officieel verdacht van mishandeling agent

Martens zou op zondagochtend 29 september in haar woonplaats Castricum een agent hebben mishandeld. De actrice ontkent met grote stelligheid de diender tijdens een opstootje op straat te hebben geslagen. Volgens haar gaat het om een duw omdat ze een 17-jarige vriend wilde beschermen.

Volgens het OM kan het zijn dat de zaak na het gesprek met de officier wordt afgerond. Tenzij anders wordt beslist. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan vindt die in de openbaarheid plaats. De hoorzitting in november geschiedt achter gesloten deuren. De officier neemt na het verhoor van Martens een zogenoemde afdoeningsbeslissing. Zo’n beslissing wordt genomen in het kader van de ZSM-aanpak (Zorgvuldig, Snel en Maatwerk) waarin in het kader van flitsrechtspraak veel voorkomende overtredingen zonder tussenkomst van een rechter worden behandeld. Zo kan de officier een verdachte een boete opleggen, waarna de zaak is afgedaan. De veroordeelde krijgt echter wel een strafblad.

Duwende beweging

De voormalige GTST-ster herkent zich niet in het bericht dat de politie naar buiten bracht. Daarin stond letterlijk: ‘Plotseling kwam een vrouw aanlopen die de politieman beetpakte en hem meerdere malen hard in het gezicht sloeg. Ze werd aangehouden voor mishandeling en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een hoog promillage alcohol geconstateerd’. Martens’ advocaat Peter Plasman stelt dat de actrice ‘heeft geschreeuwd en mogelijk een duwende beweging naar een politieman heeft gemaakt. Ze heeft de politieman niet geraakt. Meer dan dit is het niet geweest’. Martens had iets gedronken, maar was beslist niet dronken, aldus de advocaat.

De manager van Robin Martens sprak daags na het incident van ‘een storm in een glas water’. ,,De soep wordt niet zo heet gegeten als de politie die opdient.’’ Hij benadrukte dat de actrice na een kort verblijf op het politiebureau weer naar huis mocht. ,,Dat doen ze echt niet als echt sprake is geweest van mishandeling.’’