OM: Peter Gillis beet Nicol in rug en neus, kneep in haar borsten en rukte een oorbel uit

De mishandeling zou zijn gebeurd op 29 mei in Gillis’ vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Gillis moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen.

De 60-jarige ster, bekend van de SBS 6-realityserie Massa is kassa, ontkende in eerste instantie de geruchten dat hij zijn partner zou hebben mishandeld. Op hun socialemediakanalen plaatsten zij een vignet ‘Code Rood’ met de boodschap: ‘Deze berichtgeving is niet waar, wij zullen verder niet reageren’. Vanaf hun vakantieadres aan het Italiaanse Gardameer lieten zij aan het Eindhovens Dagblad weten dat het ‘stoken is in een goede relatie’.