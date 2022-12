OM seponeert belastingfraudezaak tegen dj Afrojack

Beyoncé laat Me­Too-controles doen in aanloop naar wereldtour­nee

Beyoncé doet controles naar iedereen die betrokken is bij haar Renaissance wereldtournee, schrijft The Sun. Ze laat controleren of personeelsleden niet betrokken zijn geweest bij MeToo-incidenten. De zangeres liet eerder al dergelijke controles doen naar iedereen die meewerkte aan haar album Renaissance, dat in juli verscheen.

