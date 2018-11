Oma van Dave en Donny Roelvink overleden: ‘Jij was mijn leven’

Fitnessfa­naat Fajah Lourens gaat theater in met ‘cabaret’-show

10:23 Fitnessgoeroe en dj Fajah Lourens (37) gaat volgend jaar het theater in met haar eigen cabaretvoorstelling. De show gaat over haar persoonlijke ‘succesmethode’, waarmee ze de afgelopen jaren haar levensdoelen heeft bereikt. ,,Ik geloof dat alles mogelijk is, als je er maar zelf in gelooft’’, laat ze weten via Instagram.