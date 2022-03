Omar blikt terug op Kamp van Koningsbrugge: ‘Op straat durven mensen me bijna niet aan te kijken’

Kamp Van Konings­brug­ge verslaat zilveren Jutta Leerdam én vallende Kamila Valieva

Kamp Van Koningsbrugge heeft gisteravond ondanks de belangrijke dag in Peking meer kijkers getrokken dan alle uitzendingen over de Olympische Spelen. Met 1,4 miljoen belangstellenden was de survivalshow van Jeroen van Koningsbrugge meer in trek dan de zilveren schaatsrace van Jutta Leerdam en het veelbesproken optreden van de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva.

18 februari