Ombudsman NPO start onderzoek naar klimaatjournalistiek van de NOS

Het besluit om onderzoek te doen nam de ombudsman omdat de klager niet tevreden is met de reactie die NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff enkele weken geleden op de website van de NOS plaatste. ,,XR Nieuwsmedia was niet overtuigd en dan zal ik ernaar gaan kijken”, zegt Smit. Ze verwacht dat het onderzoek zo’n drie maanden gaat duren. XR Nieuwsmedia, de uit actiegroep Extinction Rebellion voortgekomen groep ‘bezorgde burgers en journalisten’, stelde enkele weken geleden dat de NOS ‘in gebreke blijft ten opzichte van de journalistieke code van NPO’, en dan in het bijzonder op het vlak van klimaatjournalistiek. Volgens de groep werken er bij de NOS onder meer te weinig mensen aan klimaatjournalistiek, wordt er te weinig over klimaat bericht en wordt er bij de verhalen die ze wél brengen te weinig context geboden.

Twijfelen

In zijn reactie op de klacht, waarvoor Gelauff volgens protocol zes weken de tijd kreeg, gaat hij uitgebreid in op de punten die XR Nieuwsmedia aandraagt. Zo schrijft hij onder meer dat niet alleen redacteuren die klimaat onder hun hoede hebben over het onderwerp schrijven, maar dat het ook door redacteuren van andere redacties wordt opgepakt. Ook stelt Gelauff eraan te twijfelen of Extinction Rebellion wel echt geïnteresseerd is in de werkwijze van de NOS omdat het de klacht zonder wederhoor bij de ombudsman had neergelegd en ook in het verleden niet meer reageerde na reactie van Gelauff op vragen van de organisatie.



In een reactie op het door de ombudsman ingestelde onderzoek laat de NOS weten de uitkomst van het onderzoek af te wachten.



Eerder deze week werd duidelijk dat de ombudsman van de NPO ook een onderzoek instelde naar de eerste tv-uitzendingen en de podcast van Ongehoord Nederland. Daarin gaat Smit bekijken of de aspirant-omroep zich houdt aan de journalistieke code.



Lees ook: De ombudsman kijkt, analyseert en oordeelt, maar kan geen sancties opleggen