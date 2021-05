Omroep MAX in gesprek over toekomst Hendrik Groen

Rusland waarschuwt Disney voor ‘schadelij­ke’ animatie Out met gay hoofdper­soon

28 mei De Russische censuur heeft de Walt Disney Company gewaarschuwd om de korte animatiefilm Out niet in Rusland uit te brengen. Het tekenfilmpje, over een man die op het punt staat zijn ouders te vertellen dat hij gay is, is volgens de Russische regels schadelijk voor kinderen.