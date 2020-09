Omroep Max-nepfan Emma Wortelboer vergat in De Vooravond dat het niet háár feestje was

Hè ja, een feestje. Daar waren we wel even aan toe, na deze eerste stormachtige week van het nieuwe tv-seizoen. Dat voelden ze gisteravond perfect aan bij De Vooravond. Maar wat viel er dan te vieren? Dat SBS 6 er bij zijn 25-jarig bestaan in was geslaagd om met Dit Vindt Nederland een nog grotere flop te produceren dan 6 Inside? Nee, te zuur.



Dat Ali B erin geslaagd is alle homo’s in Nederland tot op het bot te beledigingen, zonder dat Arie Boomsma de Albert Heijn belden om te stoppen met adverteren rondom The Voice en de 85 andere programma’s waarin hij als coach, jurylid of orakel opdraaft? Nee, te flauw.