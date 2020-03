Omroep Ongehoord Nederland start met eigen programma's online

Het is een greep uit de titels die op stapel liggen. Ze verschijnen medio maart op de website van Ongehoord Nederland en als pilot op de kabel bij de Brabantse omroep TV73 (via Ziggo-kanaal 44). Met uitzendingen over onder meer de bezorgdheid om migratie, ‘de zin en onzin’ van klimaatverandering, de zwartepietendiscussie en met een kritisch geluid naar de Europese Unie, moet een stem worden gegeven aan mensen die zich nu ongehoord voelen door de ‘eenduidige’ NPO. De omroep, die steun krijgt van de PVV en Forum voor Democratie, laat ook weten halverwege dit jaar bijeenkomsten door het hele land te organiseren



Volgens oprichter Arnold Karskens, die samen met oud VVD Kamerlid Ybeltje Berckmoes en Joost Niemöller eind vorig jaar Ongehoord Nederland lanceerde, zijn inmiddels ‘bijna 52.000 mensen’ omroeplid. Er was de hoop sneller te kunnen uitzenden op de drie landelijke NPO-zenders, maar mediaminister Arie Slob verschoof de peildatum voor aspiranten (en kleine omroepen als PowNed die dan óók 50.000 leden nodig hebben) naar eind 2020.



,,Wij hadden begin volgend jaar al op zender kunnen zijn’’, aldus Karskens. ,,Dat werd ineens een heel jaar later. Jammer, want wij wilden met onze omroep juist rond de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 dat andere geluid laten horen. En ik merk dat mensen de eenzijdige kijk van de NPO op de politiek en maatschappelijke problemen zo langzamerhand zat zijn. Dus gaan we vast online beginnen!’’ 50.000 leden is al voldoende, maar Karskens zegt eind dit jaar de 100.000 aan te willen tikken. ,,Als een statement naar Hilversum.’’