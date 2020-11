Omroep Zwart haalt benodigde 50.000 leden binnen

Nog geen drie dagen geleden stond de teller op de 40.000 leden en op 9 november had de omroep zelfs pas de helft van het benodigde aantal mensen binnen. Na meerdere oproepen is het Akwasi en Gianni Grot toch gelukt om ruim op tijd de 50.000 leden aan te tikken.



‘Geschiedenis’ en ‘Wat waanzinnig man, maak er wat moois van’, reageren fans van de rapper op de bekendmaking. Akwasi zelf is ook door het dolle heen, zo valt op te maken uit de vele uitroeptekens en hartjes die hij plaatst bij het bericht.



Omroep ZWART werd eind september gelanceerd voor meer diversiteit en kleur op de Nederlandse televisie. Nieuwe omroepen hebben nog tot 1 januari de tijd om toegelaten te worden tot het omroepbestel. Naast het behalen van de 50.000 leden, is er ook nog een compleet beleidsplan nodig, inclusief tien concrete tv- en radioformats.



Dat plan wordt vervolgens uitvoerig getoetst (past de omroep binnen het takenpakket van de NPO, wie vormt het bestuur, etc.) door organen als het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur. Die brengen advies uit aan de verantwoordelijke mediaminister (in dit geval Arie Slob), die op zijn beurt een definitief groen licht geeft.