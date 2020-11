Omroep Zwart passeert 40.000 leden en nadert eindstreep

kamerleden boos Buurt jaagt ‘kinderach­ti­ge’ Zwarte Pieten bij huis Akwasi weg: ‘Zijn vrouw bedankte ons’

14 november Rapper en dichter Akwasi is bij zijn woning in Weesp (bij Amsterdam) lastiggevallen door drie voorstanders van Zwarte Piet, die als Zwarte Pieten verkleed gingen. Buurtbewoners zagen het gebeuren en grepen onmiddellijk in. ,,We vinden het allemaal heel sneu dat dit in onze straat is voorgevallen”, zegt een van de buurtbewoners tegen deze site. Een woordvoerder van de politie bevestigt het incident.