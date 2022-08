Onbegrijpelijk dat RTL die moreel failliete toko met proleten als Gillis wil overnemen

recensie Prey: Virtuoos gefilmde actiescè­nes in beste Predator-ver­volg tot nu toe

Eindelijk, 25 jaar na het origineel met Arnold Schwarzenegger en vijf matige sequels en spin-offs later, zien we dan toch nog een fatsoenlijk vervolg op de klassieker Predator. Een dat excelleert in eenvoud en voorspelbaarheid, maar toch iets nét even anders doet. Prey is nu te zien op Disney+.

5 augustus