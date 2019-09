Onbegrip over DWDD-betoog over ouderwets en te weinig divers Friends

Hassler-Forest stelde vanavond bij DWDD: ,,Eigenlijk kan het niet meer, een wereldbeeld waarin alles draait om zes witte hetero’s die nergens last van hebben en nooit hun huur niet kunnen betalen. Dat is natuurlijk een heel raar beeld van de stad New York.”



Hij vindt dat de serie in het huidige tijdsbeeld meer diversiteit zou moeten uitdragen. ,,Waarin het wereldbeeld dat gegeven wordt niet alleen maar wit en hetero is. Waarin je mensen van kleur hebt, waarin je lhbt’ers hebt en misschien ook het idee dat sociale klasse ook een beetje wordt aangestipt. Dat is natuurlijk iets waar Friends helemaal niets aan heeft gedaan.”



De opmerkingen kunnen rekenen op tientallen reacties op sociale media. Ook Qmusic-dj Domien Verschuuren schrijft bijvoorbeeld ‘oef’. ‘Heeft deze vent überhaupt ooit Friends gekeken?’ vraagt een andere kijker zich af. Die herinnert de professor aan het feit dat het eerste lesbische huwelijk in een tv-serie in Friends werd voltrokken. ,,Met lesbische Carol en Susan en de transgendervader van Chandler. Geldproblemen van Joey, Rachel, Phoebe (woont bij haar oma) en later Chandler en Monica. De donkere baas van Chandler en wetenschapper Charlie, vriendin van Joey en Ross.’