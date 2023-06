Ondanks dat haar leeftijd toenam, bleef Tina Turner haar risqué stijl altijd trouw

de stijl van... Het is de vraag of Patty Brard zichzelf een dienst bewijst met haar voorkeur voor panter­prints

In de kledingkast van Patty Brard is het een wilde bedoening. Panters, zebra’s, tijgers: je komt ze er allemaal tegen. Maar of dat ook zo verstandig is? Modejournalist Josine Droogendijk twijfelt eraan.