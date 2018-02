Onderzoek privacywaakhond naar NPO Start

De app van NPO Start is alleen te gebruiken als gebruikers ermee akkoord gaan dat informatie over het kijkgedrag met adverteerders wordt gedeeld. De SP vindt dit een dubieuze praktijk, bezien vanuit de publieke rol van de NPO. ,,Het is de eigen verantwoordelijkheid van de NPO om binnen de geldende wet- en regelgeving afwegingen en keuzes te maken en daar verantwoording over af te leggen'', aldus Slob.



Privacy-organisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond hebben de NPO vorige maand ook gevraagd NPO Start snel aan te passen. ,,De NPO levert een publieke dienst en zou vrij toegankelijk moeten zijn'', vinden Bits of Freedom en de Consumentenbond.



De NPO verwacht de app binnen enkele weken aan te passen, laat een woordvoerder weten.