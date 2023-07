Online haat nadat Rikkie Kolle Miss Nederland werd: ‘Mij heb je er echt niet mee’

Met haar jongere broer en zus en haar ouders op de eerste rij schreef Rikkie Kolle zaterdagavond in Leusden geschiedenis. Als eerste transvrouw werd ze uitgeroepen tot miss Nederland. Zusje Isa (19) deed ook mee met de casting voor de verkiezing, maar werd niet geselecteerd. Zaterdagavond stond ze net als het hele gezin vol achter haar oudere zus.

Kolle komt sowieso uit een warm gezin, waar er nooit moeilijk over werd gedaan dat ze in het verkeerde lichaam werd geboren. Ze wist als kleuter al dat ze een meisje was en haar ouders zagen dat ook. Als 10-jarige ging ze het traject in om de vrouw te worden die ze altijd al was, vertelt ze openhartig.

Al was niet alles altijd even rooskleurig in haar leven. ,,In mijn klas werd het heel erg geaccepteerd, hoor. Maar ik heb ook pesterijen meegemaakt op de basisschool en middelbare school. Uiteindelijk heeft dat mij ook gecreëerd tot de persoon die ik nu ben. Ik ben echt heel sterk geworden.”

Volledig scherm Zoey Ivory en Rikkie Kolle. © robert gort

Kolle putte kracht uit de coming-outs van YouTube-fenomeen en presentatrice Nikkie de Jager en Holland's next top model-winnares Loiza Lamers. ,,Nikkie werd eigenlijk alleen maar groter dan ze al was. Dat is zo'n inspiratie. Doordat Loiza Holland's next top model won, werden er zoveel deuren geopend. Ook in de modellenwereld. Ze is zo'n lieve meid. Nu heeft ze ook weer een berichtje achtergelaten. Zij weet als geen ander waar ik doorheen ga. Je praat daardoor echt met elkaar, want je weet allebei van elkaars verhaal.”



Maar naast alle positieve reacties, kreeg Kolle ook met online haat te maken. Mensen die het afkeurden dat een transvrouw Miss Nederland werd. Ze reageert: ,,Facebook en Twitter, ik ga daar echt mijn tijd niet aan verdoen. Ik heb echt leukere dingen voor de boeg en andere dingen om op te focussen. Het heeft voor mij geen toegevoegde waarde om me zorgen te maken over toetsenbordridders, die op sociale media over mij willen oordelen.”



De Amsterdamse keert de online haat zelfs om. ,,Uiteindelijk heeft het mij ook een groot podium gegeven. Door al die haters kom ik nu goed naar voren. Door hen kan ik mijn verhaal met nog meer mensen delen. Dus ik ben ze er alleen maar dankbaar voor. Mij heb je er echt niet mee. Ik vind het alleen maar zielig voor die mensen.”

Volledig scherm Rikkie Kolle. © William Rutten

Dat verhaal waar ze het over heeft, wil ze graag vertellen. ,,Dat is dat ik als jongen geboren ben. Van jongs af aan ben ik een traject ingegaan. Om de vrouw te worden die ik altijd al was. Dat is heel jong begonnen. Nu ik Miss Nederland ben, wil ik dat ook meegeven aan een jongere generatie. Voor zij die het nodig hebben, die niet kunnen terugvallen op familie en vrienden, maar er alleen voor staan. Het is verschrikkelijk dat mensen alleen op de wereld zijn, omdat iedereen ze verlaten heeft, omdat ze niet mogen zijn wie ze willen zijn.”

Kolle wil zich daar op nog meer manieren voor gaan inzetten, maar nu gaat ze zich eerst focussen op de Miss Universe-verkiezing in El Salvador. ,,Dat is een geweldige levenservaring om daar te staan tussen al die vrouwen. Ik ga alles geven om Miss Universe te worden, maar ik vind het belangrijker dat mijn boodschap nu al is aangekomen. Dus ik ga vooral genieten.”



Ze is niet de eerste transvrouw die meedoet aan Miss Universe. Angela Ponce nam in 2018 deel voor Spanje. ,,Vanaf het moment dat ik het miss-traject ben ingegaan, heb ik filmpjes van haar gezien op YouTube. Ze straalde daar echt en ze kreeg zoveel. Ik kan echt niet wachten om daar te ook staan.”

