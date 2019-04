‘Online-tv dé trend bij tieners’

Na het succes van De Slet van 6 VWO (AvroTros) brengen dezelfde makers in juni een nieuwe dramaserie online op NPO 3.nl: Vermist! van Kro-NCRV. De reeks is geïnspireerd op het waargebeurde drama rond de 17-jarige Haagse Orlando die na een date niet meer thuiskwam.

,,Online-televisie is dé trend onder tieners, die bijna niet meer lineair kijken”, stelt Jasper van der Schalie van Stepping Stone Producties. Hij bedacht Vermist! samen met Manju Reijmer, die het scenario schreef. De reeks van tien afleveringen die vanaf 24 juni wekelijks online verschijnt, gaat over een jongen die na een date niet meer thuiskomt, waarna zijn huisgenootjes hem gaan zoeken en social media inschakelen. Het is losjes gebaseerd op de 17-jarige Orlando Boldewijn die in februari vorig jaar na acht dagen dood werd gevonden in een water bij Ypenburg in Den Haag.

,,Het is niet letterlijk hetzelfde verhaal, maar we hebben wel toestemming gevraagd aan de familie van Orlando”, zegt producent Van der Schalie. Zij waren volgens hem blij met de serie. ,,Terecht berichtten media weken lang elke dag over Anne Faber, maar deze zaak kreeg alleen in de regiokrant wat aandacht. Dat is voor de familie afschuwelijk. Het scheelt vermoedelijk dan toch of je een donkere gay bent. ‘Die duikt wel weer op’, hoor je dan vaak bij de politie.”

De afleveringen van Vermist! duren elk vijf minuten, net als De Slet van 6 VWO, waarvan momenteel een derde seizoen loopt. Die reeks – die aanvankelijk dagelijks verscheen, maar nu wekelijks – werd royaal bekeken. Van der Schalie: ,,Vijf miljoen views, net als de tweede serie. Oók vijf miljoen. Dat is wel te verklaren. Jongeren tussen de twaalf en achttien kijken amper meer traditioneel televisie, maar zitten wel op internet. Zij worden weer bereikt op de site van NPO 3, maar zeker ook via het YouTube-kanaal van NPO 3.”

Volledig scherm © NPO

Ook op tv

We kunnen meer van deze zogeheten ‘web only’-series - ook Vakkenvullers is een succesvolle titel - verwachten, zegt genrecoördinator Drama en NPO 3-netmanager Suzanne Kunzeler. ,,Absoluut! We bereiken nu die hele grote groep (13-19 jaar) die voorheen lastiger voor ons was, met iets dat heel belangrijk is voor de publieke omroep: drama. Dan moet je ook wel iets doen dat opvalt en nog niet gedaan is.”

Ook non-fictie in deze online-vorm doet het goed. Momenteel gooit bijvoorbeeld Sekszusjes van de VPRO (zussen Krista en Marcelle praten openhartig over seksuele zaken) hoge ogen. Ook áchter de schermen van deze series werken veel jongeren. ,,We hebben een broedplaats voor jonge makers gecreëerd‘’, jubelt Kunzeler. ,,Daar ben ik zeer trots op.

Om het bereik verder te vergroten, worden zowel De Slet van 6 VWO als Anne+ (over de relationele avonturen van een lesbische twintiger) ook omgevormd tot dramaseries met langere afleveringen (van 25 à 30 minuten) voor tv-zender NPO 3.