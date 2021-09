Onlinekunstwerken over Freddie Mercury geveild voor goede doel

Van Dik Hout wint Buma Gouden Harp 2021

15 september Van Dik Hout is de winnaar van de Buma Gouden Harp 2021. De formatie van zanger Martin Buitenhuis mag de prijs op 20 september in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de Buma Awards in Het Bimhuis in Amsterdam.