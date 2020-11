'Onmenselijke' Javier staat zes uur op de bühne voor 150 man: 'Allesbehalve lullig’

Britse minister wil dat Netflix waarschuwt dat The Crown fictief is

14:00 Oliver Dowden, de Britse minister van Cultuur, vindt dat Netflix moet waarschuwen dat het verhaal van The Crown fictief is. Dowden vertelde aan The Mail on Sunday dat hij de streamingdienst in een brief gaat verzoeken een melding toe te voegen aan de serie over de koninklijke familie.