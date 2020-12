‘Onmogelijke expositie’ vol zoekgeraakte meesterwerken

Goed cultuurnieuws is in dit coronajaar een zeldzaamheid, maar dit klinkt toch verheugend: het aantal grote kunstroven is in 2020 zeer laag, meldt de Sloveense professor en expert in vermiste kunst Noah Charney. Samen met Samsung opent hij op de website van de Koreaanse techreus een ‘onmogelijke expositie’, van twaalf meesterwerken die verdwenen zijn uit musea of privécollecties. Het publiek wordt verzocht mee te denken over de verblijfplaatsen van het dozijn doeken en tips aan te leveren via sociale media. ,,Door corona zijn veel musea gesloten, kunnen veel liefhebbers niet naar exposities toe. Daarom dachten we nu aan deze virtuele tentoonstelling.’’