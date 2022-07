Ons haar is multifunctioneler dan je denkt: brei er eens een trui van

Rouwen

Lokjes haar in medaillons en oorbellen: in de 19de eeuw was dit heel gebruikelijk. In veel Europese landen, ook in Nederland, werd een plukje haar van een overleden dierbare namelijk bewaard als tastbare herinnering. De Duitse artiest Sybille Paulsen ontwierp een hedendaagse variant. Zij maakt haarsieraden voor vrouwen (foto) die hun lokken verliezen door chemotherapie. Of je zo’n opvallende ketting ook durft te dragen, is dan weer een andere vraag.