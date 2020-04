Ontdek muziek in 8D: ‘Alsof het dwars door je brein vliegt’

Als je de muziek luistert met een koptelefoon op, lijkt alsof je de muziek hoort in een concertzaal. Helemaal nieuw is de techniek niet. Muziek in 8D, of eigenlijk binauraal geluid, bestaat al veel langer. Maar het grote publiek maakt dankzij een remix van Billie Eilish kennis met de techniek. Het nummer gaat als een lopend vuurtje rond op sociale media.



Deze remix van Billie komt niet van de zangeres zelf. Het muziekstuk is vermoedelijk afkomstig van een YouTuber die het uploadde in 2019. Het is niet duidelijk waarom het nu weer viraal gaat, al zou de social distancing tijdens de corona-crisis een aandeel spelen, meldt een aantal Twitteraars: er is behoefte aan een feestje.