Onterfde kinderen Hans Breukhoven krijgen toch deel van zijn fortuin

Eén of meer onterfde kinderen van de in 2017 overleden Free Record Shop-baas Hans Breukhoven maken zeer waarschijnlijk toch kans op een deel van zijn nalatenschap. Dat heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald.

Multimiljonair Breukhoven, die in 2009 scheidde van zijn vrouw Connie Witteman (oud-zangeres Vanessa) woonde de jaren voor zijn overlijden in Londen. Daar liet hij zijn testament in het nadeel van zeker één van zijn geadopteerde kinderen aanpassen. Na zijn dood - aan de gevolgen van alvleesklierkanker - gingen de kinderen in beroep tegen het feit dat ze geen aanspraak konden maken op een deel van zijn fortuin. Een Nederlandse rechter heeft nu bepaald dat ze toch recht hebben op hun kindsdeel. Om hoeveel geld het gaat, is onbekend.

De kinderen hebben recht op hun kindsdeel, omdat Breukhoven weliswaar in Engeland woonde maar nog steeds banden met Nederland onderhield. Volgens de rechtbank had Breukhoven niet de intentie om zich er permanent te vestigen. Verder stond een aantal van zijn bedrijven tijdens zijn verblijf in Engeland nog steeds in Nederland ingeschreven en pendelde hij regelmatig tussen Engeland en Nederland. Volgens de Nederlandse wet is daarom niet het Engelse - zoals Breukhoven had gehoopt - maar Nederlandse erfrecht van toepassing op de nalatenschap.

Kluisroof

Waarom Breukhoven een of meer kinderen onterfde, is officieel niet bekend. Evenmin om wie het gaat. Mogelijk betreft het de geadopteerde Constanza die ooit werd veroordeeld voor de kluisroof uit de Wassenaarse villa van de Hans Breukhoven. De buit bestond uit horloges ter waarde van 236.000 euro, minstens 70.000 euro cash en aandelen aan toonder met een totaalwaarde van 2,5 miljoen euro. Breukhoven zou verder in onmin hebben geleefd met zijn eveneens aangenomen zoon Marvin. Constanza en Marvin gaven kort na het overlijden van hun vader in de media aan dat ze zich niet zouden neerleggen bij de onterving.

De uitspraak van de rechtbank in Noord-Holland, die geanonimiseerd is gepubliceerd, betekent nog niet dat de onterfde Breukhovens hun kindsdeel daadwerkelijk in handen krijgen. Wel is bepaald dat de kinderen in kwestie inzage moeten krijgen in alle papieren die bij de bezittingen (zoals onroerend goed en bankafschriften) van Breukhoven horen. Krijgen ze dat niet van de executeur van de nalatenschap, dan levert dat hem een boete op van 100.000 euro per dag. De executeur kan overigens nog in hoger beroep gaan tegen de recente uitspraak. Of hij dat inmiddels heeft gedaan, is onduidelijk.