Onthulling vervolg The Handmaid's Tale te zien in duizenden bioscopen, ook in Nederland

Atwood besloot tot het schrijven van een vervolg om de talloze vragen te beantwoorden die lezers haar stelden. De publicatie is met veel geheimzinnigheid omgeven en over de inhoud is nog nauwelijks iets uitgelekt. Duidelijk is alleen dat De testamenten vijftien jaar later speelt, dat het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van drie vrouwen en dat de republiek Gilead inmiddels van binnenuit scheuren vertoont.



Na het verschijnen van The Handmaid’s Tale in 1984 kreeg de roman al snel de bestsellerstatus; in het Engels taalgebied werden er vijf miljoen exemplaren verkocht en na de tv-serie uit 2017 kwamen er nog eens drie miljoen bij. Die reeks, die inmiddels uit drie seizoenen bestaat en in Nederland te zien is bij Videoland, is ook een groot succes. Het boek is in 35 talen vertaald, waaronder - recent - het Arabisch. Ook verscheen het onlangs als graphic novel.



Nederlandse fans die benieuwd zijn naar het vervolg van The Handmaid’s Tale kunnen in diverse bioscopen van Pathé terecht. Die brengen het evenement rond de presentatie van het nieuwe verhaal live op het witte doek. Schrijfster Atwood, die veelvuldig wordt genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs voor de literatuur, zal daar vragen rond het boek beantwoorden.



