Ontlading bij Utrechtse Stefania (18) na bereiken finale: ‘Schreeuwen en huilen van geluk!’

Neem het bijna meelijwekkende optreden van Georgië, dat met Tornike Kipiani een artiest had gestuurd die geen moment de indruk wekte te weten waar hij mee bezig was. Maar ook Rafal (Polen) en Samanta Tina (Letland) hadden zwakke optredens en kunnen hun retourticket gaan boeken. Denemarken, dat met duo Fyr og Flamme de avond afsluit op een jaren 80-wijze, leek een publieksfavoriet. Toch bleek de guilty pleasure zich niet uit te betalen in een finaleticket.



Aan de goede kant van de kandidaten meldde Portugal zich voor het oog van Europa met een schitterende act tussen de kanshebbers. The Black Mamba werd met Love is on my side tot nu toe over het hoofd gezien bij de gokkers en dus ook de bookmakers, maar de piekfijne act die de Portugezen hebben gemaakt – een van de beste van dit festival – bleef niet onopgemerkt. Even stond het land bij de wedkantoren op de achtste plek, een positie die ze wel weer moesten prijsgeven.

Volledig scherm Stefania. © Brunopress

Nagelbijten

Voor de Grieks/Utrechtse Stefania was het vanavond lang nagelbijten. Zij werd pas als voorlaatste land aangekondigd als finaliste. Haar Last Dance leek zeker van een finaleplek, maar als landen als Albanië, Servië en Moldavië eerder worden genoemd met minder sterke optredens, dan gaat iedere artiest toch twijfelen. De ontlading was dan ook groot bij de jongste deelneemster (18) van dit festival.



Na afloop reageert ze opgetogen op haar finaleplek. Met een Grieks vlaggetje in de hand treedt ze aan bij de persconferentie. ,,Ik heb geschreeuwd, gelachen en gehuild van geluk. Het is belangrijk voor me om Griekenland te vertegenwoordigen. Dit was mijn droom. Wat ook belangrijk is: de Griekse mensen gelukkig maken. Want ik representeer hen. Ik hoop dat ik ze trots heb gemaakt en dat ik dat ook kan doen in de finale.”



Het hele spektakel maakt indruk op haar. ,,Ik ben maar een kind van 18 jaar hè? Ik heb de beste mensen om me heen, zonder wie ik dit niet had kunnen presteren. Ik heb twee minuten terug mijn zus gesproken, zij werd helemaal gek. Oh my god! Ik heb mijn land als voetbalster vertegenwoordigd, nu jij op het Songfestival, probeer je me in te halen, ofzo? Ik hoop dat mijn broer ooit Griekenland vertegenwoordigt, dan zijn we met zijn drieen, haha.”

Volledig scherm Stefania op de persconferentie. © ANP

Tijdens de show die deze keer geen Davina Michelle-achtige tussenact had was Nikkie de Jager opnieuw de meest opvallende presentator. Weer kreeg zij de meeste ruimte om te shinen. Ze deed dat onder meer met een filmpje van het interview met koningin Máxima dat zij vanmiddag in Ahoy had gehad.



Geen van de favorieten sneuvelde, naast Portugal en Griekenland gingen ook Zwitserland, IJsland (vanaf tape wegens het positieve coronageval), Bulgarije en San Marino door. Zangeres Serhit van San Marino dankt dat voor een groot deel aan de inbreng van de beroemde rapper Flo Rida, die zijn eigen fans lokt naar het festival. De rockers van Finland sloten vanavond de rij finalisten.

Duncan

Zaterdagavond worden de twintig uitgekozen halvefinalisten aangevuld met Nederland, maar ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en de favorieten Italië en Frankrijk stromen dan in. In de finale ontbreekt zoals bekend Duncan Laurence, die positief testte op corona. In zijn plaats deelt Romy Monteiro de punten uit. Duncan zal zaterdag wel worden geëerd, uit het aankondigingsfilmpje bleek vanavond dat hij wel zijn nieuwe lied Stars zal zingen. Dat zal dan moeten komen van een opgenomen repetitie in Ahoy. Wie uiteindelijk in zijn plaats de trofee uitreikt aan de winnaar, wordt morgen pas duidelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Stefania tijdens repetities. © Brunopress

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.